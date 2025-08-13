Полиция хочет запретить заглушки для ремней безопасности

Запретить продажу заглушек для ремней безопасности предложил Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. Также специалисты советуют ввести контрастную расцветку ремней безопасности.

Предложение запретить продажу заглушек для ремней безопасности, которые позволяют отключать специальный сигнализатор в машине, содержится в материалах информационно-аналитического обзора, опубликованного МВД.

В ведомстве предлагают закрепить в регламенте специальную расцветку для ремней, например, черно-белую со светоотражающими элементами. Такие ремни легче заметить комплексам видеофиксации и полицейским темное время суток, когда совершается большинство ДТП.

Также специалисты советуют ввести датчики длины вытянутой лямки ремня, звуковые и световые сигналы и визуальное информирование всех пассажиров о не пристегнутых ремнях безопасности.