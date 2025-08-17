Дроны «Герань‑2» стали минировать фронтовые дороги ВСУ

Российские войска начали использовать беспилотники «Герань-2» для дистанционного минирования дорог с воздуха, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на украинских военных.

Воздушно-космические силы стали оснащать беспилотники-камикадзе «Герань-2» системами для сброса противотанковых мин ПТМ-3, рассказали собеседники издания. На кадрах с фронта видно, как на сброшенных с беспилотников минах подрываются две бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дистанционная установка мин с воздуха с помощью широко распространенных и недорогих дронов дала возможность российским силам нарушать логистику ВСУ и уничтожать их бронетехнику.

Россия с 2022 года резко нарастила производство дронов «Герань» — 300 единиц в месяц до более чем сотни в день, говорят эксперты. По их мнению, российская промышленность готова выйти на производственный рубеж в 500 беспилотников «Герань-2» ежедневно.

Расширение производства позволит этим аппаратам выполнять более широкий спектр задач, и минная война может стать одной из первых в этом ряду, приводит MWM мнение экспертов.

Используемая для этого мина ПТМ-3 имеет небольшие размеры, что позволяет каждой «Герани» нести по несколько единиц, и оснащена магнитным взрывателем для выведения из строя колесной и гусеничной техники.