НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дроны «Герань‑2» стали минировать фронтовые дороги ВСУ

Источник:
Military Watch Magazine
267 0

Российские войска начали использовать беспилотники «Герань-2» для дистанционного минирования дорог с воздуха, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на украинских военных.

Воздушно-космические силы стали оснащать беспилотники-камикадзе «Герань-2» системами для сброса противотанковых мин ПТМ-3, рассказали собеседники издания. На кадрах с фронта видно, как на сброшенных с беспилотников минах подрываются две бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дистанционная установка мин с воздуха с помощью широко распространенных и недорогих дронов дала возможность российским силам нарушать логистику ВСУ и уничтожать их бронетехнику.

Россия с 2022 года резко нарастила производство дронов «Герань» — 300 единиц в месяц до более чем сотни в день, говорят эксперты. По их мнению, российская промышленность готова выйти на производственный рубеж в 500 беспилотников «Герань-2» ежедневно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак «Тополь» сохранил ядерный престиж России

Расширение производства позволит этим аппаратам выполнять более широкий спектр задач, и минная война может стать одной из первых в этом ряду, приводит MWM мнение экспертов.

Используемая для этого мина ПТМ-3 имеет небольшие размеры, что позволяет каждой «Герани» нести по несколько единиц, и оснащена магнитным взрывателем для выведения из строя колесной и гусеничной техники.

Тема: Военная операция на Украине
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 120 дронов
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
США призвали Украину реально оценить свои военные возможности
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

korvinsS

На ковер к боссу вызвали будут судьбу его решать)

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.

Danilon

Подсчитать количество спасённых Путиным людей на данный момент невозможно. Ну вот люди жили на Украине...