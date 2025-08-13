Первый за 8 лет фильм с Дэниэлом Дэй-Льюисом выйдет 10 октября

Сайт Нью-Йоркского кинофестиваля опубликовал кадр из фильма «Анемон», в котором впервые за восемь лет снялся британский актер Дэниэл Дей-Льюис, ранее объявивший об уходе из актерской профессии.

Изменить свое решение и вернуться на съемочную площадку трехкратного обладателя «Оскара» подтолкнул его сын Ронан, выступивший режиссером и соавтором сценария «Анемона». Картина рассказывает о мужчине средних лет, который отправляется из своего дома в Северной Англии в глушь, где живет его брат-отшельник, чтобы восстановить разрушенные много лет назад отношения.

«Этот режиссерский дебют, полный эмоций, впечатляет как мелкими деталями, так и широкими жестами, указывая путь к семейному искуплению вопреки всем трудностям», — говорится в аннотации к фильму на сайте Нью-Йоркского кинофестиваля.

Помимо Дэй-Льюиса, в картине задействованы Шон Бин, Саманта Мортон и Сэмюэл Боттомли. «Анемон» выйдет в мировой прокат 10 октября 2025 года.

Британский актер Дэниэл Дэй-Льюис является единственным в истории обладателем трех «Оскаров» за лучшую мужскую роль. В 2017 году он заявил о завершении актерской карьеры после выхода фильма «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, в котором он исполнил главную роль.