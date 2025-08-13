НАВЕРХ
Зеленский отказался признавать итоги саммита Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев не признает решения саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, принятые без ее участия, заявил глава Украины Владимир Зеленский

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — сказал Зеленский на форуме «Молодежь здесь», который транслировался его офисом.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США больше не будут финансировать конфликт на Украине.

«Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», – сказал Вэнс.

Саммит президентов России и США состоится в пятницу, 15 августа на Аляске. Как узнали СМИ, встреча пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

