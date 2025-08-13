НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали чаще использовать бумажные письма для обмана россиян

Источник:
Sibnet.ru
288 0

Злоумышленники стали чаще использовать традиционную почту для выманивания денег у россиян, рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Он отметил, что преступники вынуждены возвращаться к нецифровым методам обмана населения из-за того, что мобильные операторы отладили эффективные системы блокировки мошеннических звонков и СМС.

«Мошенники изучают информацию о своих потенциальных жертвах, а затем отправляют персонализированные письма от имени известных компаний. В письмах содержится какой-то триггерный повод, например, необходимость переоформления каких-то банковских документов», — цитирует Хренова пресс-служба «МегаФона».

Цель таким писем, по словам эксперта, та же, что и в случае со звонками — вынудить абонента перезвонить. Для этого в почтовый конверт вкладывается лист бумаги с номером телефона. Еще одной разновидностью подобных мошенничеств являются фальшивые квитанции за коммунальные услуги с QR-кодами, которые, якобы, ведут ведут в домовые чаты или на сайты поставщиков услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоздан сервис для выявления поддельных голосов мошенников по телефону

Защититься от мошеннических писем можно, обращая внимание на детали: как оно написано, как выглядит конверт, пришел ли он почтовым отправлением или был просто подброшен в ящик. Главным и самым эффективным правилом в подобных случаях является отправка сомнительной корреспонденции в урну.

Еще по теме
Обвинение попросило 25 лет лишения свободы для «барнаульского маньяка»
Пытавшийся задавить людей водитель грузовика покинул Россию
Суд Сеула арестовал жену экс-президента Южной Кореи
Начальник центра Минобороны обвинен во взятках на 30 млн рублей
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Изображение на Туринской плащанице могли получить со скульптуры
Лукашенко исключил поражение России на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский отказался признавать итоги саммита Путина и Трампа
Белый дом раскрыл точное место встречи Путина и Трампа
Экономист спрогнозировала плавную девальвацию рубля
Разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья достиг 80%
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
23
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине