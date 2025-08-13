Мошенники стали чаще использовать бумажные письма для обмана россиян

Злоумышленники стали чаще использовать традиционную почту для выманивания денег у россиян, рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

Он отметил, что преступники вынуждены возвращаться к нецифровым методам обмана населения из-за того, что мобильные операторы отладили эффективные системы блокировки мошеннических звонков и СМС.

«Мошенники изучают информацию о своих потенциальных жертвах, а затем отправляют персонализированные письма от имени известных компаний. В письмах содержится какой-то триггерный повод, например, необходимость переоформления каких-то банковских документов», — цитирует Хренова пресс-служба «МегаФона».

Цель таким писем, по словам эксперта, та же, что и в случае со звонками — вынудить абонента перезвонить. Для этого в почтовый конверт вкладывается лист бумаги с номером телефона. Еще одной разновидностью подобных мошенничеств являются фальшивые квитанции за коммунальные услуги с QR-кодами, которые, якобы, ведут ведут в домовые чаты или на сайты поставщиков услуг.

Защититься от мошеннических писем можно, обращая внимание на детали: как оно написано, как выглядит конверт, пришел ли он почтовым отправлением или был просто подброшен в ящик. Главным и самым эффективным правилом в подобных случаях является отправка сомнительной корреспонденции в урну.