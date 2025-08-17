Индийский маршал рассказал о превосходстве российского ЗРК С‑400

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» сыграли значительную роль в вооруженном конфликте Индии с Пакистаном, произошедшем в мае 7-10 мая 2025 года, заявил командующий Военно-воздушными силами Индии маршал авиации Амар Прит Сингх.

«Применение системы С-400, которую мы недавно приобрели, оказалось переломным моментом. Дальность поражения этой системы не позволяла самолетам противника приближаться для использования дальнобойных планирующих бомб», — приводит издание Military Watch Magazine (MWM) заявление маршала.

По его словам, у Индии есть подтвержденные данные «о по меньшей мере пяти уничтоженных истребителях и одном большом самолете, <...> который был сбит с расстояния около 300 километров, что является самым крупным из когда-либо зарегистрированных поражений в воздухе, о котором мы можем говорить».

Комплексы С-400 оснащены новейшими ракетами 40Н6, дальность которых составляет до 400 километров. Они способны работать с современными радиолокационными станциями и с бортовыми радарами истребителей Су-30МКИ.

Индия в 2018 году подписала контракт на сумму 5,43 миллиарда долларов о приобретении пять полков С-400. При этом индийские власти проигнорировали угрозы Запада, препятствующего этой сделке.

По данным MWM, если Индия получит доступ к российскому истребителю пятого поколения Су-57, то страна перестанет закупать европейскую авиационную технику, к примеру, французские самолеты Rafale.