НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Индийский маршал рассказал о превосходстве российского ЗРК С‑400

Источник:
Military Watch Magazine
277 2
Российский ЗРК С-400 «Триумф»
Российский ЗРК С-400 «Триумф»
Фото: Минобороны России / CC BY 4.0

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» сыграли значительную роль в вооруженном конфликте Индии с Пакистаном, произошедшем в мае 7-10 мая 2025 года, заявил командующий Военно-воздушными силами Индии маршал авиации Амар Прит Сингх.

«Применение системы С-400, которую мы недавно приобрели, оказалось переломным моментом. Дальность поражения этой системы не позволяла самолетам противника приближаться для использования дальнобойных планирующих бомб», — приводит издание Military Watch Magazine (MWM) заявление маршала.

По его словам, у Индии есть подтвержденные данные «о по меньшей мере пяти уничтоженных истребителях и одном большом самолете, <...> который был сбит с расстояния около 300 километров, что является самым крупным из когда-либо зарегистрированных поражений в воздухе, о котором мы можем говорить».

Комплексы С-400 оснащены новейшими ракетами 40Н6, дальность которых составляет до 400 километров. Они способны работать с современными радиолокационными станциями и с бортовыми радарами истребителей Су-30МКИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДроны перевернули правила войны

Индия в 2018 году подписала контракт на сумму 5,43 миллиарда долларов о приобретении пять полков С-400. При этом индийские власти проигнорировали угрозы Запада, препятствующего этой сделке.

По данным MWM, если Индия получит доступ к российскому истребителю пятого поколения Су-57, то страна перестанет закупать европейскую авиационную технику, к примеру, французские самолеты Rafale.

Еще по теме
Дроны «Герань‑2» стали минировать фронтовые дороги ВСУ
«Уралвагонзавод» рассказал о «танке апокалипсиса»
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Армия России получила дрон, способный висеть в воздухе 20 дней
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп решил встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
МВД посоветовало, как защитить данные на «Госуслугах»
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
27
Трамп предложил признать весь Донбасс российским
21
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
20
Владимир Путин прибыл на Аляску
19
Казахстан впервые перегнал Россию по ВВП на душу населения