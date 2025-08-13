Разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья достиг 80%

Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья вырос в среднем по России до 60%, следует из данных Банка России.

Средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 205 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке она дошла до 128 тысяч рублей. Разрыв цен между первичкой и вторичкой превысил 60%/

В некоторых регионах разница в цене оказалась еще больше. Например, в Центральной России разрыв достиг 80% — стоимость метра в новостройках превысила 294 тысячи рублей, а на вторичке составила 164 тысячи. На северо-западе России разница на уровне 57%. Меньше же всего разрыв был на Северном Кавказе (12%), приводят «Известия» данные ЦБ.

Банк России неоднократно указывал, что такая разница в стоимости квартир несет риски для россиян. Если человек сейчас купит квартиру в кредит в новом доме и не сумеет выплатить ипотеку, то даже после продажи жилья он может остаться должен банку.

Активный рост цен на первичном рынке начался с 2020 года, когда была запущена массовая льготная ипотека под 7%. Как отметила директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина, это искусственно стимулировало спрос.

Всего за три года разрыв между ценами на новостройки и вторичку вырос с 10% до 40%. Уже тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала такую разницу «кричащим дисбалансом».