Суд Сеула арестовал жену экс-президента Южной Кореи

Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Ким Гон Хи, жены бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Он уже находится под стражей по обвинению в организации мятежа и других преступлениях.

Ким Гон Хи обвинили в махинациях с ценами на акции, вмешательство в парламентские выборы в 2022 году и получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на деловые услуги, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на прокуратуру.

Запрос на арест подала группа специального прокурора, образованная для расследования деятельности Ким Гон Хи. Ей вменили статьи о нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законов о взяточничестве при посредничестве.

Еще до решения суда Ким Гон Хи была помещена в СИЗО Южного Сеула. Впервые в истории Республики Корея бывшая президентская чета одновременно оказалась под арестом.



