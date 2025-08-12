НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Радиостанция «Судного дня» продублировала сигналы начала СВО

Источник:
Sibnet.ru
Военная радиостанция УВБ-76 передала в эфир 11 августа шесть закодированных сообщений, совпадающих с передачами 6–10 января 2022 года.

Так, в эфире прозвучали слова СЧЕСОЛУБ, ДРУЖНОСТЬ, КЕРНЕР, РЮШНЫЙ, ДЖИНОЧИЛИ, ЛЮКОСПАС, следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за радиостанцией.

Однако в отличие от передач 2022 года кодовые слова сопровождались другими группами цифр. Расшифровка посланий, а также их предназначение остаются неизвестными.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Ее неофициально называют радиостанцией «Судного дня», так как она якобы подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.

Оборона #Армия
