Зеленский заявил о планах провести встречу с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется трехсторонняя встреча с ним и президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

При этом украинский лидер отметил, что не знает, когда такая встреча может произойти, передает издание «Телеграф». Комментируя предстоящие переговоры Путина и Трампа на Аляске, он выразил надежду, что там никаких решений без Украины приниматься не будет.

«Разговор Путина и Трампа может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего про Украину без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает», — сказал Зеленский.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся на Аляске 15 августа. Главной темой встречи станет ситуация на Украине.