Музыкальная разметка появилась на трассе М-12. ВИДЕО

Музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток» во Владимирской области, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Проезжающие по участку автомобилисты могут услышать песню «Калинка-Малинка». Впервые такую разметку нанесли в октябре 2024 года на трассе М-11 «Нева». Для ее нанесения специалисты «Автодора» разработали специальное программное обеспечение.

<br>

Воспроизведение музыки обеспечивают специальные поперечные шумовые полосы. Подобные разметки уже используются на дорогах в ряде зарубежных стран, в том числе в Японии, Нидерландах и Венгрии.

Цель таких музыкальных участков — помочь водителям не заснуть за рулем в темное время суток. Нововведение будет способствовать снижению числа ДТП.