Ученые случайно открыли новую форму золота

Источник:
Sibnet.ru
Международная исследовательская группа под руководством американских ученых из Национальной ускорительной лаборатории SLAC случайно получила твердый бинарный гидрид золота. Соединение состоит только из атомов золота и водорода.

Новая форма золота была получена в ходе экспериментов на лазере XFEL. Исследователей интересовало образование алмазов из соединений углерода и водорода под воздействием сверхвысоких температур и давления.

Для эксперимента образцы углеводородов были покрыты тонкой золотой пленкой, предназначенной для поглощения рентгеновского излучения и последующего нагрева плохо поглощающих радиацию молекул.

В результате воздействия было зафиксировано побочное образование гидрида золота, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Angewandte Chemie International Edition. При этом ранее считалось, что золото — химически инертный элемент.

Однако эксперимент подтвердил способность этого металла формировать стабильные соединения с водородом в условиях высокой температуры и давления. Отмечается, что открытие ранее неизвестной формы золота является важным достижением для развития «новой химии».

Наука #Наука
