ChatGPT стал все чаще сводить людей с ума

Нейросеть ChatGPT стала выдавать странные утверждения, вызывая тревожность у пользователей, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, которые проанализировали диалоги.

Психиатры называют подобный феномен «психозом искусственного интеллекта» или «бредом искусственного интеллекта». Это ситуация, при которой пользователи поддаются влиянию ИИ-ассистента во время переписки, находя подтверждение даже самым фантастическим взглядам, которые усиливают их заблуждения, предупреждают эксперты.

Так в одной из переписок чат-бот уверял, что контактирует с инопланетянами, называя пользователя «Звездным семенем» с планеты Лира. После человек, переписывавший с ChatGPT, стал испытывать приступы тревожности.

Общение с чат-ботами может провоцировать развитие психических расстройств, считает Психиатр Серен Динесен Эстергор из Орхусского университета в Дании. Многие из собеседников ChatGPT пользователей начинали верить, что обладают сверхъестественными способностями, избраны для особой миссии.