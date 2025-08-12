НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Мыши с человеческим геном резко поумнели

Источник:
Sibnet.ru
254 0

Ученые Техасского университета модифицировали мышей, добавив им в ДНК человеческий вариант гена CLOCK. В результате подопытные животные резко поумнели.

Ген CLOCK называют «часовым механизмом» организма, так как он отвечает за суточные ритмы. Однако он также проявляет активность в префронтальной коре человеческого мозга, отвечающей за высшие когнитивные процессы.

В результате человеческий ген CLOCK повлиял на возбуждающие нейроны в передних долях мышиного мозга, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Neuroscience.

У этих нейронов дендритные отростки формировались более сложными и разветвленными. В итоге повысилась связность нейронов, поток сигналов через синапсы в мозге животных стал интенсивнее.

Эксперименты с постоянно меняющимися условиями показали, что мыши с человеческим CLOCK проходили интеллектуальные тесты лучше обычных мышей. Проще говоря, модифицированные мыши поумнели.

Еще по теме
Ученые случайно открыли новую форму золота
Физики впервые «перемотали» время
Почему ядро Земли не остывает
Почему происхождение Вселенной назвали Большим взрывом
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Кадыров пофилософствовал ... Мощно. В принципе академику, интеллектуалу свойственна рефлексия и ирония...

kygear

Теперь голыми будут воевать.ведь фабрики ткацкие пущены на металолом.лет 20 тому назад.

Alex B 69

И к чему этот опус? Собрался в лучший из миров? Или как обычно пускает пыль..

Alex B 69

Косит под восточного мудреца.. 😀