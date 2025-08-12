Мыши с человеческим геном резко поумнели

Ученые Техасского университета модифицировали мышей, добавив им в ДНК человеческий вариант гена CLOCK. В результате подопытные животные резко поумнели.

Ген CLOCK называют «часовым механизмом» организма, так как он отвечает за суточные ритмы. Однако он также проявляет активность в префронтальной коре человеческого мозга, отвечающей за высшие когнитивные процессы.

В результате человеческий ген CLOCK повлиял на возбуждающие нейроны в передних долях мышиного мозга, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Neuroscience.

У этих нейронов дендритные отростки формировались более сложными и разветвленными. В итоге повысилась связность нейронов, поток сигналов через синапсы в мозге животных стал интенсивнее.

Эксперименты с постоянно меняющимися условиями показали, что мыши с человеческим CLOCK проходили интеллектуальные тесты лучше обычных мышей. Проще говоря, модифицированные мыши поумнели.