Девушка с приступами неконтролируемых оргазмов удивила врачей

Источник:
The Sun
Девушка
Молодая китаянка, переживающая приступы неконтролируемых оргазмов в самые неудачные моменты жизни, удивила медиков.

Врачи диагностировали у 20-летней китаянки очень редкое заболевание — стойкое расстройства генитального возбуждения (ПГАД), при котором возникают непроизвольные оргазмы, приводит издание The Sun отчет медиков.

Первые (ПГАД) симптомы появились у девушки в 14 лет. Она стала ощущать регулярные непроизвольные оргазмы, причем часто в самое неудобное время: во время учебы, работы, общения с людьми. Это расстройство ей очень мешает в жизни.

Пациентка ранее опробовала разные виды терапии, но безрезультатно. Помогли ей только антипсихотические препараты — сначала рисперидон, затем оланзапин. Уже через несколько недель приступы стали реже и менее интенсивными. Со временем девушка смогла вернуться к работе и вести полноценную жизнь.

Стойкое расстройства генитального возбуждения остается малоизученным расстройством. По оценкам, оно может затрагивать всего 1% женщин.

