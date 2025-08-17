НАВЕРХ
Роспотребнадзор рассказал, что можно хранить в дверце холодильника

Источник:
РИА Новости
Мед, джем, соусы, пакетированные соки, газированную воду, питьевые йогурты и растительное молоко можно хранить в дверце холодильника, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

Дверца — самая теплая часть холодильника, но она вполне подходит под хранение некоторых видов продуктов. «Закрытые упаковки с кетчупом, горчицей, соевым соусом и салатными заправками в герметичных бутылках, банках или дой-паках можно хранить в дверце холодильника», — пояснили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Пакетированные соки, газированная вода, запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко — также подходящие кандидаты для хранения в дверце. Главное условие — следить за целостностью упаковки таких продуктов. Открытые напитки, особенно молочные, лучше размещать в основной камере холодильника.

«Если вы планируете использовать масло в течение 2-3 дней, его можно оставить в специальном отсеке дверцы. Для длительного хранения рекомендуется помещать масло в основную камеру при температуре около плюс 2 градусов», — отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что целые упаковки твердых сыров, например, пармезан, чеддер или гауда, могут храниться в дверце. После распаковки его лучше извлечь из пленки, завернуть в пергамент и переместить в более холодное место.

«Продукты промышленного производства, такие как мед, джем и варенье, содержат натуральные консерванты, и небольшие открытые банки можно хранить в дверце, если предполагается их скорое употребление», — добавили в пресс-службе.

