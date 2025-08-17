Что будет, если проглотить осу

Проглоченная по неосторожности оса может ужалить его в глотке, что приведет к очень опасным последствиям, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Если оса залетела в квартиру, то оставлять ее спокойно летать в помещении ни в коем случае нельзя. Люди, особенно дети, а также домашние животные сразу попадают в очень опасную ситуацию,

«Самое опасное — это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям», — рассказал Марьинский в интервью РИА Новости.

Он посоветовал, если осу не хочется прибивать, взять пустой стакан, накрыть ее, когда она будет сидеть на стене. «Все-таки осы летают не так быстро, как мухи. Под него подвести какой-нибудь листочек бумаги или что-то плоское, и вытряхнуть ее в окно, и все», — рекомендовал эксперт.