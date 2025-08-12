НАВЕРХ
Институт русского языка добавил в словарь новые слова

Sibnet.ru
Специалисты Института русского языка Российской академии наук внесли в свой академический орфографический словарь 657 новых слов. Обновленная версия словаря опубликована на портале «Академос».

Среди новых слов присутствует молодежный сленг — например, «тиктокер», «смузи», «пауэрбанк», «раф» и «движуха», а также актуальные военные термины — «беспилотник», «оперштаб» и «РЭБ».

Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов в комментарии ТАСС отметил, что каждое из внесенных слов уже стало частью российской культуры, однако у многих отсутствовал единственно правильный вариант написания.

«Кто-то называет пауэрбанком, кто-то пауэрбэнком, а кто-то вовсе повербанком. И вот нормативный словарь в соответствии со своими задачами — установить единообразное написание слов — кодифицирует пауэрбанк», — отметил Пахомов.

Основная цель академического орфографического словаря — в установлении единого правильного написания терминов, которые уже устоялись в речи. Это позволяет пользователям употреблять новые слова без искажений и путаницы.

