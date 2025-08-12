НАВЕРХ
Писателя Дмитрия Быкова объявили в международный розыск

Источник:
Sibnet.ru
Писатель Дмитрий Быков
Фото: Rodrigo Fernández / CC BY-SA 4.0

Писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) объявили в международный розыск, следует из материалов дела.

«Быков был объявлен сначала в федеральный розыск <...>, затем — в международный», — цитирует ТАСС документы.

В начале августа Быкова заочно арестовали на два месяца по обвинению в распространении фейков о российской армии (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК) и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК). По этим статьям грозит до десяти и до двух лет лишения свободы соответственно. Уголовное дело против писателя было заведено весной.

Быков — писатель, поэт, публицист, литературный критик и педагог. Особую известность в начале 2010-х годов ему принесли сатирические проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший». В 2021 году он покинул Россию, а в феврале 2022-го выступил против военных действий на Украине и вскоре был внесен в реестр иностранных агентов. В конце 2023 года издательство АСТ объявило, что приостанавливает выпуск книг писателя.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

Danilon

Кадыров пофилософствовал ... Мощно. В принципе академику, интеллектуалу свойственна рефлексия и ирония...

kygear

Теперь голыми будут воевать.ведь фабрики ткацкие пущены на металолом.лет 20 тому назад.

Alex B 69

И к чему этот опус? Собрался в лучший из миров? Или как обычно пускает пыль..

Alex B 69

Косит под восточного мудреца.. 😀