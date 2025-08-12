Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов

Цены на продуктовую корзину вырастут из-за нестабильного курса доллара и традиционного осеннего ускорения инфляции, предупредил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

«Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других», — объяснил 360.ru Анфиногенов.

По его словам, подорожание связано нестабильным курсом, от которого зависит стоимость импортной продукции, упаковки и логистики, а также традиционного осеннего ускорения инфляции.

Эксперт отметил, что ценники вырастут на мясо, птицу, масло, куриные яйца, крупы, макароны, сахар, мука, соль, а также бытовая химия и средства гигиены. Могут немного подрасти цены на рыбу, консервацию, бакалею, отметил Анфиногенов.

Он подчеркнул, что рост цен в сентябре — ситуация обычная, люди к этому относятся спокойно на фоне ожидаемого снижения в период акций перед новогодними праздниками, поэтому закупаться продуктами впрок не имеет смысла.