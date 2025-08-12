НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов

Источник:
360.ru
404 2

Цены на продуктовую корзину вырастут из-за нестабильного курса доллара и традиционного осеннего ускорения инфляции, предупредил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

«Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других», — объяснил 360.ru Анфиногенов.

По его словам, подорожание связано нестабильным курсом, от которого зависит стоимость импортной продукции, упаковки и логистики, а также традиционного осеннего ускорения инфляции.

Эксперт отметил, что ценники вырастут на мясо, птицу, масло, куриные яйца, крупы, макароны, сахар, мука, соль, а также бытовая химия и средства гигиены. Могут немного подрасти цены на рыбу, консервацию, бакалею, отметил Анфиногенов.

Он подчеркнул, что рост цен в сентябре  ситуация обычная, люди к этому относятся спокойно на фоне ожидаемого снижения в период акций перед новогодними праздниками, поэтому закупаться продуктами впрок не имеет смысла.

Еще по теме
Как в перестройку: продажи алкоголя рухнули в России
Чем пахнет настоящий кофе
День пива: история пенного напитка в России
Ученые нашли пять причин, почему еда кажется вкусной
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Обсуждение (2)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине
20
Капча поможет россиянам при блокировке мобильного интернета