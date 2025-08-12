НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдены отвечающие за чувствительность к боли в спине гены

Источник:
«Наука в Сибири»
98 0

Сибирские ученые выявили более десяти генов, отвечающих за чувствительность к боли в спине. Это открытие объяснило, почему люди ощущают боль в спине по-разному.

Наибольший вклад в чувствительность вносят не гены, связанные исключительно со спиной или позвоночником, а гены, отвечающие за деятельность нервной системы, рассказала сотрудник «Института цитологии и генетики СО РАН» Елизавета Елгаева.

На втором месте — гены, участвующие в развитии костно-хрящевых структур позвоночника, но их влияние значительно меньше. Замыкают список гены, участвующие в работе иммунной системы, но их роль в возникновении боли минимальна, пишет «Наука в Сибири» со ссылкой на ученую. 

Некоторые пациенты испытывают сильную боль при мелких нарушениях в позвоночнике, при этом другие почти не чувствуют дискомфорта при серьезных патологиях. Сибирских ученых выявили зависимость боли от индивидуальной генетической предрасположенности.

Исследование поможет создавать индивидуальные прогнозы риска появления болей в спине. Ученых изучают генетику заболевания, они выявляют гены, контролирующие процесс дегенерации позвоночника. Это позволит понять причины болей в спине.


Еще по теме
Роспотребнадзор рассказал о рисках сна с мокрой головой
Север России попал в список теряющих пресную воду территорий
Великобритания запретит самый опасный вид порно
Психиатр рассказала об обсессивно‑компульсивном расстройстве
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Кадыров пофилософствовал ... Мощно. В принципе академику, интеллектуалу свойственна рефлексия и ирония...

corrector

Они уже посовещались и заявили, что" полностью поддерживают план Трампа, хотя они поддерживают...

dimans1000

Дичь какая то, папаша одной ногой в могиле, а сын с тёлками на чиле

Alex B 69

Косит под восточного мудреца.. 😀