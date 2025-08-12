Найдены отвечающие за чувствительность к боли в спине гены

Сибирские ученые выявили более десяти генов, отвечающих за чувствительность к боли в спине. Это открытие объяснило, почему люди ощущают боль в спине по-разному.

Наибольший вклад в чувствительность вносят не гены, связанные исключительно со спиной или позвоночником, а гены, отвечающие за деятельность нервной системы, рассказала сотрудник «Института цитологии и генетики СО РАН» Елизавета Елгаева.

На втором месте — гены, участвующие в развитии костно-хрящевых структур позвоночника, но их влияние значительно меньше. Замыкают список гены, участвующие в работе иммунной системы, но их роль в возникновении боли минимальна, пишет «Наука в Сибири» со ссылкой на ученую.

Некоторые пациенты испытывают сильную боль при мелких нарушениях в позвоночнике, при этом другие почти не чувствуют дискомфорта при серьезных патологиях. Сибирских ученых выявили зависимость боли от индивидуальной генетической предрасположенности.

Исследование поможет создавать индивидуальные прогнозы риска появления болей в спине. Ученых изучают генетику заболевания, они выявляют гены, контролирующие процесс дегенерации позвоночника. Это позволит понять причины болей в спине.



