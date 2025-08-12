МИД понадеялся на потепление отношений после встречи на Аляске

Москве надеется, что предстоящий саммит президентов России и США придаст импульс нормализации двусторонних отношений, заявил замглавы МИД Сергей Рябков

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения. — Прим. ред.). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

По вопросу возврата конфискованной властями США российской дипсобственности прогресса пока нет, добавил Рябков.

Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.

Москва ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.