Хайтек
Telegram начал блокировать каналы за шантаж и вымогательство

Источник:
Sibnet.ru
Telegram начал блокировать каналы за шантаж и «блоки на негатив», сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

21 июля Дуров сообщил о поступающих жалобах на каналы, вымогающие деньги под угрозой раскрытия личной информацию или конфиденциальных данных, и обратился к пользователям, пострадавшим от шантажистов, с просьбой прислать ему доказательства.

«После моего поста 20 дней назад пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. На основе этих сообщений на этой неделе мы заблокировали множество каналов за доксинг и вымогательство», — написал Дуров в своем канале 12 августа.

Основатель Telegram добавил, что блокировка того или иного канала означает, что у руководства мессенджера есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв.

«Некоторые даже были пойманы на продаже так называемых "блоков защиты" — сборов, которые жертвы должны платить, чтобы избежать нападок», — уточнил Дуров.

Тем, чьи каналы были заблокированы за шантаж, глава Telegram посоветовал не тратить время на создание клонов этих каналов: «Мы вас найдем», – резюмировал Дуров.

Хайтек #Смартфоны #Интернет
