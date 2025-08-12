НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шеф Пентагона заявил, что мир на Украине потребует обмена землями

Источник:
ТАСС
621 5
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: U.S. Secretary of Defense

Любой вариант мирного урегулирования на Украине потребует взаимных уступок, включая обмен территориями, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — приводит ТАСС слова Хегсета, сказанные им в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его создание прецедента в виде обмена территориями, Хегсет сказал: «Нет, потому что это не война, начатая президентом Трампом. Он не был ее причиной». 

«Причиной стала слабость предыдущих администраций, Обамы и Байдена», — отметил глава Пентагона.

На саммите США и России на Аляске, как ожидается, украинский вопрос станет центральной темой. Ранее президент Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению конфликта путем переговоров.

Еще по теме
МИД понадеялся на потепление отношений с США после встречи на Аляске
Трамп обрушился с критикой на Зеленского
Трамп анонсировал свой приезд в Россию
Путин обсудил с Пашиняном Украину и Азербайджан
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине
20
Капча поможет россиянам при блокировке мобильного интернета