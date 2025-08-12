Шеф Пентагона заявил, что мир на Украине потребует обмена землями

Любой вариант мирного урегулирования на Украине потребует взаимных уступок, включая обмен территориями, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — приводит ТАСС слова Хегсета, сказанные им в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его создание прецедента в виде обмена территориями, Хегсет сказал: «Нет, потому что это не война, начатая президентом Трампом. Он не был ее причиной».

«Причиной стала слабость предыдущих администраций, Обамы и Байдена», — отметил глава Пентагона.

На саммите США и России на Аляске, как ожидается, украинский вопрос станет центральной темой. Ранее президент Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению конфликта путем переговоров.