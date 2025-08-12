Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток за счет Китая

Международный аэропорт Владивостока за январь-июль 2025 года нарастил пассажиропоток на 12%, в том числе, за счет роста рейсов из Китая, сообщило предприятие.

Аэропорт обслужил за полгода 1,8 миллиона пассажиров, только в июле пассажиропоток вырос на 7% и составил 360 тысяч пассажиров. Международными линиями воспользовались 68 тысяч человек, значительный прирост составили рейсы в Пекин, Пхеньян и Шанхай.

Также в июле авиакомпания China Southern Airlines открыла рейсы в Харбин, авиакомпании Chengdu Airlines — в Шэньян, авиакомпания «Якутия» — в Яньтай. Air China сделала рейсы в Пекин ежедневными. Суммарное количество вылетов в столицу Поднебесной достигло 21 раза в неделю.