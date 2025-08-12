Трамп обрушился с критикой на Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией главы Украины Владимира Зеленского, который исключил возможность территориальных уступок России.

«Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на пресс-конференции в Белом доме.

Он сказал, что его беспокоит то, что говорит Зеленский. «"Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», — заявил Трамп.

Ранее СМИ узнали, что российское предложение по мирному плану включает вывод украинских войск с территории Донецкой Народной Республики. Взамен Россия якобы готова вернуть Украине часть территорий.

Зеленский исключил возможность территориальных уступок. Он сказал, что это противоречит конституции.

Эксперты говорят, что отвод украинских войск из ДНР не потребует конституционного согласования, поскольку речи об официальном отказе от территорий идти не будет.