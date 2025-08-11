Трамп анонсировал свой приезд в Россию

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 15 августа он рассчитывает провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. При этом он заявил, что переговоры пройдут в России.

«Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Американский лидер не привел подробностей визита в Россию. Возможно, президент США оговорился.

Ранее власти РФ и США заявили, что Путин и Трамп 15 августа встретятся на Аляске, в ходе переговоров будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине.