#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп анонсировал свой приезд в Россию

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 15 августа он рассчитывает провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным. При этом он заявил, что переговоры пройдут в России.

«Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу», — сказал Трамп, выступая в Белом доме. 

Американский лидер не привел подробностей визита в Россию. Возможно, президент США оговорился.

Ранее власти РФ и США заявили, что Путин и Трамп 15 августа встретятся на Аляске, в ходе переговоров будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине.

Политика #Мир
Обсуждение (3)
Топ комментариев

corrector

Они уже посовещались и заявили, что" полностью поддерживают план Трампа, хотя они поддерживают...

Danilon

Кадыров пофилософствовал ... Мощно. В принципе академику, интеллектуалу свойственна рефлексия и ирония...

Alex B 69

Косит под восточного мудреца.. 😀

Улитка на склоне

Бред несет. Есть власть денег. И пока ему деньги Москва дает он и бесится.