Путин запретил закупать военную форму из иностранных тканей

Закупка военной формы иностранного производства для российской армии будет запрещена с 2026 года, а с 2027 года также будет запрещено приобретение униформы, произведенной из иностранных тканей, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, Министерству обороны и Министерству промышленности и торговли поручено принять меры, обеспечивающие с 1 января 2026 года поставки вещевого имущества исключительно от российских производителей.

Вещевое имущество военнослужащих включает в себя предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, спецодежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственное имущество.

Поставка вещевого имущества в армию проходит по системе госзакупок в рамках гособоронзаказа. В ближайшее время запланирована адаптация механизмов госзакупок под новые правила.

