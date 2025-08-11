Вступили в силу новые условия лишения российского гражданства

Дополняющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства закон вступил в силу 11 августа 2025 года, сообщила пресс-служба Госдумы. Документ был принят парламентом 17 июля, 31 июля его подписал президент Владимир Путин.

В документе законодательно закреплено более 80 оснований, по которым может быть аннулирован паспорт у иностранцев, ставших гражданами России. В частности, список был пополнен рядом преступлений.

Среди них — убийство, развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, сотрудничество с другим государством или иностранной организацией для подрыва безопасности России и другие.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере», — подчеркнул в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон не касается граждан России, которые проживают на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.