Путин обсудил с Пашиняном Украину и Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, обсудив недавнюю встречу в Вашингтоне и предстоящие переговоры на Аляске, сообщила пресс-служба Кремля.

«Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа», — сказано в сообщении.

Путин отметил важность шагов, направленных на поддержание устойчивого мира между Ереваном и Баку. Он подтвердил готовность Москвы способствовать нормализации отношений между странами в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Политика #Мир
Путин обсудил с Пашиняном Украину и Азербайджан
