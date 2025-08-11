Роспотребнадзор рассказал о рисках сна с мокрой головой

Роспотребнадзор рассказал, почему не стоит ложиться спать с влажными волосами. Три веские причины против этого опубликованы в подведомственном телеграм-канале «Санпросвет».

Первое — влажная среда способствует размножению микроорганизмов, что повышает риск кожных раздражений и грибковых инфекций.

Второе — длительное испарение влаги с кожи головы может привести к локальному переохлаждению и снижению иммунной защиты.

Третье — мокрые волосы становятся более ломкими, а кожа головы — более чувствительной, что может усугубить проблемы с перьхотью и себореей.

Специалисты рекомендуют после вечернего душа все же найти время, чтобы как следует высушить волосы во избежание вышеуказанных проблем.