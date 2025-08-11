НАВЕРХ
Север России попал в список теряющих пресную воду территорий

Science Advances
Ученые проанализировали данные спутников GRACE и GRACE-FO за последние 22 года и обнаружили ускоренную потерю запасов пресной воды на суше. Острее всего ситуация складывается в Северном полушарии, в том числе в России.

Ученые из Индии, США и Саудовской Аравии обнаружили формирование обширных «мегазасушливых» регионов в Северном полушарии планеты, куда попали север России и Канады, юго-запад и центр Северной Америки, а также части территорий Северной Африки, Европы, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, пишет журнал Science Advances.

Засуха ежегодно охватывает новую территорию размером с две Калифорнии. Причинами потери пресной воды ученые считают истощение грунтовых вод и их нерациональное использование (68% потерь), таяние ледников и вечной мерзлоты, интенсивные засухи.

За последние 22 года запасы воды сокращались на территории 101 страны, где проживает 75% населения планеты. «Континенты высыхают, доступность пресной воды сокращается, а уровень моря поднимается быстрее», — заявил профессор Джей Фамильетти из Школы устойчивого развития ASU.


