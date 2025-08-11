НАВЕРХ
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий

ТАСС
Фото: © пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине в ходе переговоров необходимо признать, что Россия фактический контролирует часть территорий страны, но не закреплять это с юридической точки зрения.

«Два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», — приводит ТАСС слова Рютте, сказанные и в интервью телеканалу ABC News.

При этом он отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий. « Что касается положений будущего соглашения о том, что Россия де-факто, фактически контролирует часть территории Украины, это должно быть действительное признание [контроля территорий], а не политическое признание с юридической точки зрения», — отметил Рютте.

Второй вопрос, по словам генсека НАТО, заключается в том, как «двигаться дальше после прекращения огня». «В том числе в том, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины», — пояснил он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. По данным СМИ, на встрече будет обсужден вопрос признания за Россией территорий Украины.

