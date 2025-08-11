Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни

Ценность жизни состоит в том, чтобы идти своим путем, поэтапно превращать задуманное в реальность и делать действительно важные вещи, поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим, не следует чужим словам и мнениям и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям», — написал Кадыров в телеграм-канале.

К публикации глава Чечни прикрепил видео, в котором закадровый голос перечисляет четыре признака успеха: если вас копируют, говорят за спиной, наблюдают и пытаются принизить достижения.

Кадыров в мае публиковал видео с размышлениями о жизни и смерти. В нем сравнивают сплетников с мышами и говорится, что болезнь и смерть — это путь каждого человека и никто из живущих не миновал этой дороги, а продолжительность жизни определяет только Бог. Так глава Чечни отреагировал на слухи о плохом состоянии его здоровья.