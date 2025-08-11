Водитель грузовика пытался задавить людей в Новосибирске

Водитель самосвала Howo намеренно въехал в группу людей, стоявших на крыльце кафе в Новосибирске. Чудом обошлось без жертв. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 августа на улице Петухова в Кировском районе города. На видео, опубликованном в телеграм-канале АСТ-54 black, видно, как водитель самосвала, включив заднюю передачу, намеренно врезается в крыльцо заведения общепита, на котором стоят люди. Затем грузовик отъезжает на несколько метров вперед, после чего повторяет опасный маневр. К счастью, обошлось без погибших.

«Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия, госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось», — сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас сотрудники СКР и полицейские проводят комплекс мероприятий для установления личности водителя самосвала и его задержания. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.