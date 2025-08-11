Главы МИД ЕС чрезвычайно соберутся перед встречей Путина и Трампа

Главы МИД Евросоюза в понедельник соберутся на чрезвычайную встречу из-за предстоящего саммита президентов России и США, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, потому что речь идет о безопасности Украины и всей Европы. <...> Я созову чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить наши шаги», — приводит РИА Новости заявление Каллас.

СМИ ранее сообщили об обеспокоенности Европы тем, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по Украине.

ЕС добивается присутствия Владимира Зеленского на предстоящем саммите России и США. Сами европейцы также хотели бы участвовать в переговорном процессе, но это считается маловероятным.

Президенты России и США должны встретиться на Аляске 15 августа. Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.