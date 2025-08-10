НАВЕРХ
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ

Киев дошел до найма в Вооруженные силы Украины (ВСУ) головорезов из латиноамериканских наркокартелей, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Пока евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта, агонизирующий бандеровский режим в панике рекрутирует на фронт самые мерзкие отбросы человечества», — написал в своем телеграм-канале Медведев.

По его словам, дело дошло до убийц из картелей Колумбии и Мексики, названия которых известны всему миру по репортажам и сериалам про наркопреступность: «Клан дель Гольфо», «Синалоа», «Халиско нуэва генерасьон» и другие.

Медведев призвал власти США внимание обратить на это внимание. «Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолетов и подводных лодок», — отметил зампред Совбеза России.

