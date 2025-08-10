Новый закон увеличит штрафы за шумные автомобили в 10 раз

Госдума рассматривают законопроект об увеличении штрафов в 10 раз за использование шумных автомобилей в ночное время, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5 тысяч рублей. Ведется доработка ко второму чтению», — приводит РИА Новости слова чиновника.

Законопроект уже принят в первом чтении. Согласно документы, предусматривается возможность задержания таких автомобилей и мотоциклов. При этом будет приниматься фиксация видеорегистраторов.

Колунов подчеркнул, что документ в случае принятия даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тысяч рублей.