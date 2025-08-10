НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новый закон увеличит штрафы за шумные автомобили в 10 раз

Источник:
РИА Новости
156 0

Госдума рассматривают законопроект об увеличении штрафов в 10 раз за использование шумных автомобилей в ночное время, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5 тысяч рублей. Ведется доработка ко второму чтению», — приводит РИА Новости слова чиновника.

Законопроект уже принят в первом чтении. Согласно документы, предусматривается возможность задержания таких автомобилей и мотоциклов. При этом будет приниматься фиксация видеорегистраторов.

Колунов подчеркнул, что документ в случае принятия даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тысяч рублей.

Еще по теме
Права и СТС подорожают в несколько раз с 1 сентября
Питбайкам запретят выезжать на дороги общего пользования
Цифровые водительские права станут официальным документом
Утверждены новые пошлины для автомобилистов
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
26
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
22
Трамп заявил о желании выйти из конфликта на Украине
20
Лукашенко исключил поражение России на Украине