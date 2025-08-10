НАВЕРХ
Европа потребовала от России прекращения огня

Источник:
ТАСС
Евросоюз
Фото: © European Parliament

Европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией только после прекращения огня, об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании.

«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — приводит ТАСС содержание документа.

Европейские лидеры утверждают, что «значимые переговоры» якобы «могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий».

Европейцы высказали мнение, что текущая линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. «Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — сказано в тексте декларации.

Политика #Мир
Обсуждение (7)
