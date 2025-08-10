«Всероссийская перепись воробьев» стартовала в России. Продлится она до 17 августа и участие в ней может принять каждый желающий.

«Наше мероприятие учит ответственности и еще раз обращает внимание, что даже самые обычные виды живых организмов могут за короткий срок стать уязвимыми, а то и совсем исчезнуть из-за малодушия и халатных действий человека»,— сказано на сайте акции.

Организаторы «Всероссийской переписи воробьев» поясняют, что в последние годы время в европейских странах отмечается снижение численности этих птиц. Акция поможет российским ученым следить за ситуацией .Ее цель — получить актуальные данные о численности домового и полевого видов воробьев.

Акция проводится два раза в год — летом и зимой — при поддержке Союза охраны птиц России, проекта по популярной биологии «Улитка Марта», зоологического музея МГУ, Всероссийского общества охраны природы и других.

Участники акции должны выбрать удобные для себя места обитания воробьев, наблюдать за ними и заполнять дневник. Там, в частности, необходимо указать количество воробьев, описать их поведенческие особенности, при желании добавить фото и видео.