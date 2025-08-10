США отказались звать Зеленского на встречу Путина и Трампа

Соединенные Штаты не пригласили президента Украины Владимира Зеленского на встречу лидером США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. СМИ написали, что условием саммита могло быть согласие Путина встретиться с Зеленским, но Трамп опроверг эту информацию, при этом допустив трехстороннюю встречу.

«Зеленский был встревожен решением Трампа провести с российским президентом Владимиром Путиным встречу лицом к лицу на Аляске на следующей неделе без приглашения Украины к участию», — сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в окружении президента Украины.

Путин ранее заявил, что не исключает встречи с Зеленским, но считает, что условия для нее еще не созданы.