Актер Иван Краско скончался на 95‑м году жизни

Советский и российский актер театра, кино и озвучивания Иван Краско умер в возрасте 94 лет, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

«Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, — значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом», — написал Ржаненков в телеграм-канале.

Актер неделю назад был госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, сообщал ТАСС его концертный директор Вячеслав Смородинов.

Краско (при рождении Бахвалов) родился в Ленинградской области 23 сентября 1930 года. Начал карьеру как офицер-артиллерист, окончив военно-морское училище в 1953 году, но затем радикально сменил путь, получив высшее образование в Ленинградском театральном институте.

Актер сыграл в нескольких десятках фильмов, среди которых «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка» и другие. Он 60 лет прослужил в академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

Краско был первым, кому присвоили звание народного артиста России. Актер был четырежды женат, его последняя супруга была младше его на 60 лет. Один из его сыновей — Андрей Краско — также был актером.