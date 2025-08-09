НАВЕРХ
Иноагент Максим Галкин попал под машину

Sibnet.ru
Юморист Максим Галкин
Фото: © @maxgalkinru

Телеведущий и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) попал в ДТП в Латвии: его сбила машина.

Я ехал на велосипеде, по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге. Но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — рассказал Галкин на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В итоге юморист сломал руку. Галкин добавил, что «разрабатывает сухожилия».

Первой о том, что комика сбила «баба на старом фольксвагене», сообщила журналистка Божена Рынска в телеграм-канале. «Разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно», — написала она.

