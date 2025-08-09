Пашинян допустил восстановление советских границ с Азербайджаном

Армения и Азербайджан уже установили мир, а в будущем возможен обмен территориями между странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны их вернуть. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть. Территория независимой Армении идентична территории Советской Армении, территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана», — цитирует ТАСС заявление Пашиняна с онлайн-пресс-конференции.

По словам премьер-министра Армении, подписание декларации о мирном урегулировании в Вашингтоне стало историческим событием: «войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир».

Разблокирование коммуникаций и открытие границ привлечет миллиардные инвестиции в экономику Армении, добавил Пашинян. Он призвал граждан страны «объединиться вокруг повестки мира».

Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу вечером в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали меморандум о разблокировании коммуникаций.

Согласно договоренностям, Азербайджан получат доступ к своему анклаву — Нахичеванской автономной республике — через «Зангезурский коридор» по территории Армении. Сам коридор в течение 99 лет будет контролировать американская компания и будет называться «Дорога Трампа».