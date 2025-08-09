Российская гимнастка выступила на Северном полюсе. ВИДЕО

Российская спортсменка Мария Рослякова впервые в истории исполнила программу по художественной гимнастике на Северном полюсе и установила рекорд, сообщило отделение по художественной гимнастике «Спартак СПб».

«Имя Марии навсегда связано с Северным полюсом — местом, где каждая победа становится историей. Ее первое выступление по художественной гимнастике на Северном полюсе уже вошло в историю как символ преодоления невозможного», — говорится в сообщении клуба в соцсети «ВКонтакте».

Гимнастическое выступление состоялось 7 июля в точке 90 градусов северной широты на фоне атомного ледокола «50 лет Победы». Рослякова в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре.

Температура воздуха во время выступления была близка к нулю. Постановку создала тренер Анна Полунина.

Выступление гимнастки официально зарегистрировано в Реестре рекордов России и в международной книге рекордов INTERRECORD как достижение в категории «Официальное превосходство».