Трафик SMS вырос в России впервые за 12 лет

Российские граждане и компании стали чаще пользоваться SMS-сообщениями из-за постоянного отключения мобильного интернета, сообщили участники рынка и эксперты.

В сравнении с началом текущего года трафик сообщений, оправленных с помощью «полузабытой» технологии, увеличился в июне–июле, когда число интернет-шатдаунов в РФ достигло пика, в среднем на 12-15%, сказал «Известиям» один из участников рынка.

По его словам, речь идет и о личной переписке, и о сервисных сообщениях (кодах авторизации, данных о платежах и доставке товаров).

Рост SMS-трафика в России наблюдается впервые с 2013 года, подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ключевая причина, отметил он, — отключения мобильного интернета и неработающие из-за этого push-уведомления.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, 2025 год — это первый период за последние 10 лет, когда SMS-сообщения снова стали актуальными (за это время трафик этого вида коммуникации упал более чем в восемь раз).