Россияне за полгода потратили на онлайн‑покупки 5 трлн рублей

Россияне с января по июнь 2025 года потратили на покупки в интернете 5,3 триллиона рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Рост составил 36% год к году. По итогам первой половины 2025 года на покупки в интернете уже приходится пятая часть от всего объема розничных продаж (22,4%). Год назад за аналогичный период она составляла 15,2%, приводит «Коммерсантъ» данные АКИТ.

Топ-5 товаров по объему онлайн-продаж в первом полугодии по-прежнему возглавляют продукты питания. Так, на готовую еду из общепита и доставку из магазинов приходится 20% от всего объема интернет-торговли. Следом идут мебель и товары для дома (15,7%), одежда и обувь (13,5%), электроника и бытовая техника (12%).

Наиболее высокую динамику роста продаж в первом полугодии показали цифровые товары и продукты питания — 66% и 62% год к году. Почти 50-процентный рост объемов в аптеках, товарах для дома и мебели, ювелирных изделиях и часах, а также инструментах.