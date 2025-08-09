Почему ядро Земли не остывает

Ядро Земли хранит в себе множество удивительных загадок. Одна из них — почему за 4,5 миллиарда лет существования планеты оно так и не остыло.

Температура ядра Земли достигает 6 тысяч градусов. Примерно до такого же уровня разогрета поверхность Солнца. Земное ядро состоит на 85% из железа, приблизительно 10% — никеля, а также других элементов. Его радиус составляет порядка 1300 километров. По размеру ближе к Луне.

От ядра поднимаются колоссальные восходящие тепловые потоки магмы — плюмы. У поверхности мантии они растекаются в стороны, вызывая дрейф континентов, а остыв, погружаются в глубину.

Но каким образом ядро сохранило столь высокую температуру за 4,5 миллиарда лет существования планеты?

Во-первых, оно нагревается за счет трения с внешними слоями Земли. Во-вторых, у него есть собственные источники энергии — распад долгоживущих радиоактивных элементов.

И все же ядро, пусть и очень медленно, но остывает. Но человечеству вряд ли удастся стать свидетелем его полного охлаждения, даже Солнце погибнет раньше.