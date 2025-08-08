НАВЕРХ
Путин обсудил переговоры с США с лидерами Казахстана и Узбекистана

Источник:
Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ
Фото: © пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обсудил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым переговоры со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры Казахстана и Узбекистана поблагодарили Путина за эту информацию и выразили поддержку усилий России по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

В среду, 6 августа Путин принял Уиткоффа в Кремле. Беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры России и США обменялись сигналами по Украине.

Позднее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров России и США в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке встречи, которая должна состояться в ближайшее время.

Политика #Мир
