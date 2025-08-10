НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Эксперт перечислил направления наступления российских войск

Источник:
«Лента.ру»
277 2

Военный эксперт Алексей Живов назвал освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) ключевыми задачами для Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

«Для нас действительно важна сейчас та боевая работа, которую ведет ВС РФ на Покровском направлении. Взятие города Покровск сильно ударит по позициям ВСУ на Донбассе и позволит нам прервать логистику противника в данном регионе и сконцентрировать силы либо в сторону Запорожья, либо в сторону севера ДНР, нанести удар с фланга», — сказал Живов в интервью «Ленте.ру».

Поэтому Покровск является на данном этапе ключевым направлением, добавил он. Также важной точкой является город Мирноград в соседней с Покровском агломерации.

«Штурм именно этой агломерации для нас наиболее важен в текущем контексте», — подчеркнул эксперт.

Тема: Военная операция на Украине
США отказались звать Зеленского на встречу Путина и Трампа
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Зеленский признал невозможность вернуть занятые Россией территории
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Обсуждение (2)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Danilon

Государственный маразм. Хохол как и москаль могут как иметь, так и не иметь негативную коннотацию. Это...

карат11

2+2 сколько будет? Сколько скажут, столько и будет! Вот и весь ВЦИОМ!

Uynachalnica

«Сократилась существенно за три последних года в России доля тех, кому денег даже на продукты не хватает....

Alex B 69

Мда, вот это спец по пропаганде... 😀Отрабатывает на 5 с плюсом.