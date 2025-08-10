Эксперт перечислил направления наступления российских войск

Военный эксперт Алексей Живов назвал освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) ключевыми задачами для Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

«Для нас действительно важна сейчас та боевая работа, которую ведет ВС РФ на Покровском направлении. Взятие города Покровск сильно ударит по позициям ВСУ на Донбассе и позволит нам прервать логистику противника в данном регионе и сконцентрировать силы либо в сторону Запорожья, либо в сторону севера ДНР, нанести удар с фланга», — сказал Живов в интервью «Ленте.ру».

Поэтому Покровск является на данном этапе ключевым направлением, добавил он. Также важной точкой является город Мирноград в соседней с Покровском агломерации.

«Штурм именно этой агломерации для нас наиболее важен в текущем контексте», — подчеркнул эксперт.